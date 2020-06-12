新北市議員葉元之在臉書提醒，民眾黨現在一心一意就是要吃國民黨的選票，若和民眾黨保持曖昧，炒作藍白合的話題，就中了蔡壁如的圈套。（摘自臉書）

民眾黨立委蔡壁如放出高雄市長補選藍白合作的風向，國民黨中央或部分黨公職人員抱持正面態度，但新北市議員葉元之在臉書提醒，民眾黨現在一心一意就是要吃國民黨的選票，若和民眾黨保持曖昧，炒作藍白合作的話題，就中了蔡壁如的圈套。

葉元之指出，柯文哲相當善變與不可信，很多和柯合作過的黨或人，後來都跟他翻臉，「國民黨要步上他們後塵嗎？」；柯的崛起來自於民進黨2014年的全力支持，2018年時一邊開票一邊投票，許多民進黨選民也棄姚保柯，柯文哲絕對是綠底的。

葉元之說，柯文哲和連勝文2014競選北市長時，用網軍對連勝文進行極度的霸凌，如果民眾黨想來跟國民黨合作，是否先向連勝文道歉？

葉元之強調，民眾黨能吃到綠的票已經到頂，現在一心一意想吃藍的票，例如狂罵民進黨，而綠營人士也樂於回應，拉抬柯的聲量。去年柯還偏綠時，他罵蘇貞昌不要臉，蘇都不敢回應，現在綠營強力回嘴，就是試圖分化藍營選票；民眾黨拉謝立功等藍營人士做秘書長，目的也很清楚。

他表示，民眾黨在2022年九合一選舉勢必在各選區提名，到時候就是拉藍營的票。

所以葉元之主張，國民黨一定要提名自己的高雄市長候選人，加強黨核心價值的論述，並且強力宣傳韓市府的政績，做出和其他黨的區隔。若是一昧的和民眾黨保持曖昧，炒作藍白合作的話題，只會讓選民對藍白間的界線模糊，好像投藍或投白都可，這就中了蔡壁如的圈套。

(中時 )