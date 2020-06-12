健保署推動醫材自付差額上限，引發醫界反彈，甚至驚動總統府。民間監督健保聯盟表示，過去健保署雖推出比價網，但民眾資訊不對等，無法實質獲利。醫界質疑收費天花板將導致藥廠賠本，退出市場，影響醫療品質，但督保盟對廠商的成本持保留態度，否則為何給得起價差？若一個完全執政的政府連對的政策都挺不住，那就是沒有能力。

督保盟發言人滕西華表示，健保給付資費上限是針對部分給付的醫材，而不是全自費。過去衛福部長陳時中擔任衛生署副署長的時代，心臟塗藥支架納入差額給付，就已經出現同樣的產品，收費卻不一的狀況。後來幾年，健保署推動比價網，讓民眾瞭解各家醫院的收費情況，但民眾的資訊不對等，無法實質獲利，只有有錢人才能用得起好東西。

滕西華表示，一個醫材問世時，都得經過健保審查，審查期間全自費使用，審查後健保會決定全額給付、差額給付或全自費。健保將特定醫材納入差額給付而非納入全額給付，意味著價格與品質沒有對等，但仍認同這個產品的價值。

以劉真想做的TAVI為例，價格約是109萬，健保近期計畫差額給付30幾萬，剩下的70幾萬就會被設為天花板價格，兩者加起來仍然是109萬，醫界、廠商並不會虧損。

滕西華表示，先前有義大利為首的幾個國家聯合指出，過度昂貴的醫藥品讓國家、人民無法負擔，失去原本促進人民健康福祉的目的。她認為，國家幫管上限，民眾才不會淪為待宰羔羊。醫材問世、納入給付後，成本本來就會降低，醫院若為競爭，也只能將價格調降，醫師在解釋費用時，也因各家收費上限相同，少了很多道德責任，真正受惠的是民眾與醫療體系。

「醫療的平等，就是希望這個體制底下不會有人窮，而無法用到好的產品。」滕西華認為，健保這項政策是正確的政策，如果一個完全執政的政府連對的政策都挺不住，那就是沒有能力。醫界若對此政策有質疑，可就價格上限以及醫材分類是否要調整來進行討論。

(中時 )