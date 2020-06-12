《大甲媽神轎》正好呼應大甲媽祖遶境進香活動。（陳淑娥攝）

微型雕刻家李義雄以台灣檜木創作袖珍家具，採用「一比十」比例製作，且「絕不用釘子」，而以卡榫方式固定，每一件作品無論是門、窗戶、櫃子等都能自由開啟，讓人彷彿置身在小人國世界。李義雄袖珍家具展13日起在台中市港區藝術中心展出50件創作，重現台灣早期懷舊「古早味」生活記憶。

港區藝術中心主任徐佩鈴表示，李義雄自小向父親學習傳統木工技藝，因經營美食生意，每天只能利用早上未營業兩個小時創作，憑著對傳統家具熱愛，試著將大型傢俱袖珍化，創造出一個令人歎為觀止的精緻藝術品。

李義雄指出，他以「一比十」的比例製作，《義盛傢俱行》是最重要作品，佈景是小時候記憶呈現當時製作傳統家具縮影，也記錄著50年代家具興衰史。李義雄保留著10幾年前父親當家時期沒用完台灣檜木，現在成為創作主要材料來源。

港區藝術中心表示，台灣傳統家具特色就是「絕不用釘子」，而以卡榫方式固定，不僅如此，李義雄每一件作品，無論是門、窗戶、櫃子等，都可以自由開啟，與實物無異，讓人頓時化身為巨人，彷彿置身在小人國世界。「原木求渝，無微不製–李義雄袖珍家具展」即日起至7月12日登場，歡迎民眾前往觀展。

(中時 )