華夏科技大學資源教室老師帶著特殊生前往知名服裝店挑選及採買適宜的面試服裝。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學企管系大一鐘同學分享自己手做的巧克力布朗尼給樂齡大學的爺爺奶奶享用。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學資源教室陪伴大學特殊生找未來，在畢業季與新北市政府勞工局合作辦理八場「超人特攻隊」職前訓練課程，協助大三大四特殊生為畢業作準備；此外對於大一大二特殊生進行兩場「我要不一樣」生涯培力課程，了解生涯方向及優勢能力。

課程老師陳淑芳理事長提到，職前訓練課程著重實用於特殊生求職準備及就業，包含時間金錢管理、身體與人際界線、職場倫理、撰寫履歷自傳。蘇聖珠學務長分享其中一堂課，由資源教室老師帶著特殊生去知名服裝店挑選及採買適宜的面試服裝。另一堂實作課程，帶著特殊生前往庇護工場透過實作蛋捲餅乾了解工作現場。

最後一堂課最刺激，特殊生需要們穿著正式服裝，由彼此擔任面試官出考題，進行模擬面試。妝應系大四畢業生王同學分享，八次課程下來提前在畢業前知道進入職場除了專業能力，也需要良好態度面對工作與職場環境。

華夏科大資源教室老師表示，針對大一大二特殊生舉辦的「生涯培力課程」要帶著特殊生看見自己，從優勢能力出發，找出就業市場中自己的機會在哪。參與課程的企管系大一鐘同學具有烘焙丙級執照，已經與家人共同創業開了一間簡餐廳，並在華夏學務感恩月活動中，分享自己手做的巧克力布朗尼給樂齡大學的爺爺奶奶享用，變成奶奶們的點心男神搶著合照。

「職能，就業，走出去」是華夏科大資源教室團隊努力的目標，要帶給進入華夏科大的特殊生，在專業課程學習之外，並具備就業的能力與條件。突破障礙及舒適圈，擅用優勢能力，勇敢面對挑戰，每一個特殊生都值得擁有精彩的職涯與人生。

(中時 )