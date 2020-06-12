鍾欣凌近日在公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》跳級飾演婆婆，本想著新戲剛上檔可以抽空休息，但近期兩個女兒放暑假，因疫情無法出國，她12日出席英語戲劇營招生記者會，透露為了讓兩個好動孩子邊玩邊學習，每週讓大女兒兔寶上4堂tutorJr線上英語課程，其他時間就用夏令營填滿滿，也幫兔寶報名英語戲劇營，過過戲癮，爸媽也會覺得安心。

鍾欣凌透露，兩個女兒整天在家吵著要出去玩，只好帶到公園放風，女兒提議玩鬼抓人，沒想到鍾欣凌追著追著，手機竟然當場噴出去直接碎掉，讓母女三人愣住。累翻的鍾欣凌追著電力飽滿的兩寶，直呼比演戲還難，更笑說每天就想著怎麼把兩寶電力耗完，乖乖上床睡覺，自己和兔爸才能鬆口氣，偷一點自由空間。鍾欣凌笑說「有時還會請鄰居幫忙，寄放小孩在他家」，像是早上九點送過去、下午五點再去接。

聊到英語，鍾欣凌坦言英文不好，有次過海關時，人家要她脫帽，當時她卻舉手，「因為我搞不清楚head跟hand」，不過坦言兔寶上課後英文變好，和外國人溝通也很稀鬆平常，在餐廳也可以幫忙點餐，不像自己看到外國人就會怕。

(中時 )