新北市中和區公所為維護行的安全，翻新碧湖社區大樓前原有部分隆起的地磚。（中和區公所提供）

新北市中和區公所為維護行的安全，翻新碧湖社區大樓前原有部分隆起的地磚。（中和區公所提供）

新北市中和區公所為維護行的安全，翻新碧湖社區大樓前原有部分隆起的地磚。（中和區公所提供）

新北市中和區公所為維護行的安全，翻新碧湖社區大樓前原有部分隆起的地磚。（中和區公所提供）

新北市中和區公所為維護行的安全，翻新碧湖社區大樓前原有部分隆起的地磚，改以鋼性混凝土施工平整安全又堅固耐用的路面，使該區有了一個安全的出入環境空間。並請藝術家彩繪3D立體彩繪栩栩如生的鯉魚悠遊蓮花池中，廣獲小朋友及家長喜愛，還有活動中心長者之喜愛。

中和區長賴俊達表示，中和碧湖綜合社區大樓設有中和幼兒園碧湖分班、錦昌市民活動中心、碧湖社區活動中心及長青聯誼中心，其中幼兒園師生及家長每天出入達600人次，加計活動中心進出人次則超過千人，同時有交通車進出，致大樓廣場部分地磚鋪面隆起或破損，不利行人，曾有家長接送學童時因此受傷，為幼兒、家長及長者安全，區公所協助重鋪處理，並請彩繪藝術家畫上美麗的立體圖案，也避免民眾違規停放車輛在廣場上。

工務課長陳亦揚指出，因應園區上下課期間車輛進出頻繁，工程設計重點考量地面負載重力，工程刨除原有地磚，改以剛性水泥混泥土鋪面，以增強耐重能力，平整堅固又耐用。

施工完成後聘請彩繪藝術家，在百餘坪地面上彩繪賞心悅目的3D立體的鯉魚悠遊荷花池，設計理念在於環境整體感，即使是下水道的水溝蓋，也可自然融入畫作中，活用工程可產生的附加價值，期望用少許的經費寓教於生活之中，潛移默化培養未來主人翁的藝術感。

(中時 )