妻子學佛卻「學到房間去」，泰國一名人妻近年來全心學佛，常與寺廟中住持一同進修，丈夫漸漸覺得不對勁，於是派14歲的女兒偷窺妻子行蹤，結果被女兒目睹媽媽婚外情，氣的丈夫報警逮到正在「進修」的兩人。

這位50歲綠帽夫，因為44歲的妻子，最近常答應41歲住持邀約參加活動，雖然每次都會帶14歲女兒，前往塔孟縣(Muang)的一間寺廟，但女兒卻告訴爸爸，「媽媽每次都和住持單獨待在小房間1到2小時」，驚覺不對勁的人夫，偷翻妻子包包，果然找到藏起來的保險套。

於是他要求女兒幫他偷窺，14歲女兒聽從父親指示，偷看媽媽與住持在房間裡做什麼，想不到被女兒看到兩人正在恩愛，女兒隨即回家告訴爸爸，通報警方後，當場抓到人妻與住持進行性行為，住持坦承偷情多次，也因為違反宗教規定，遭逐出寺廟，再也不得成為出家人。

(中時電子報)