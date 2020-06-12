遭罷免的高雄市長韓國瑜最後一天上班時，市府特別主辦「真愛高雄、珍重再見」送別音樂會，許多支持者穿著白色上衣、戴口罩，手持國旗赴現場熱情相挺，落淚相送。會中，韓國瑜也不捨地說，依然心繫高雄、心懷社稷、心存正氣，但目前不會接受任何邀請或職務，也不會參與或組織任何形式的活動。對此，資深媒體人李艷秋在臉書寫下5點分析後韓流時代，並稱要圖謀再起，難度真的很高。

李艷秋形容韓國瑜任職的這段期間為「這煙火般的18個月啊」，她說，不說當時，但不能不透析以後，並透過五點分析未來的政壇走勢，第一，韓流結束了，韓流因韓國瑜而起，也將因韓國瑜而散；即使韓粉依然忠誠，但熱力與動員力都會快速降低，加上韓國瑜也聲言要沈潛，失去了支持目標，韓流就只能是曾經了；第二，近94萬票，如此驚人的罷免票數，不但讓韓國瑜的神話幻滅，也阻斷了韓國瑜的再起之路。雖然這是仇恨動員，雖然國家隊嚴重犯規，但是現實很殘酷的顯示，當初投票給韓國瑜的人後悔了。

李艷秋指出，第三，高雄毫無懸念，重回民進黨懷抱。不是高雄人喜歡民進黨，（真喜歡就不會有韓市長了），而是沒有別人可選；第四，中華民國和國旗將成為蔡英文及民進黨的工具。在民進黨長期台灣意識主導下，國旗國號早已不是主視覺，韓國瑜這段時間的造勢，喚起隱藏壓抑護衛中華民國的熱血，這批中華民國粉的數量，讓蔡英文也無法忽視，選後在正式場合稱中華民國以及掛國旗的次數明顯變多，但是蔡英文黨政軍情媒一手抓，國旗國號在她的詮釋下，已經產生質變。

最後，李艷秋認為罷韓案的過關，「最感到驚心動魄的，應該是對岸。表面不討論，私下的感嘆羨慕絕對蔓延。台灣和大陸，彼此制度及生活方式的距離，不是台灣海峽，而是南極和北極。」

(中時電子報)