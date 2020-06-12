為了進一步擴大航太等級抗輻射強化功率元件的產品組合，意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出新款經過歐洲航太元件協調委員會（European Space Components Coordination，ESCC）認證的200V和400V功率整流器，以及45V和150V抗SEB效應的肖特基整流器。

新推出之抗輻射強化肖特基二極體包括SEB耐量高達61MeV／cm2／mg 線性能量傳遞（Linear Energy Transfer，LET）的45V和150V產品，這兩款產品是業界首款額定SEB的肖特基二極體產品，適用於多種轉換器拓撲。150V和45V產品皆可以直連100V和28V衛星電源匯流排。在40A／125度C時，150V元件的正向電壓（VF）最大值為0.78V；45V元件的最大正向電壓（VF）則為0.61V。

意法半導體共推出了5款ESCC認證雙共陰極肖特基元件，其中，STPS40A45C是一個TO-254AA直插封裝45V／2x20A二極體；STPS80A45C為45V／2x40二極體、STPS60A150C為150V/2x30A二極體，而STPS80A150C則為150V／2x40A二極體，且採SMD.5密封表面黏著元件。STPS40A150C 150V/2x20A二極體採用TO254AA封裝。

新推出的整流二極體是TO-254AA封裝的STTH40200C 200V/2x20A雙二極體，以及SMD1密封表面黏著元件的STTH60200C 200V／2x30A雙二極體和STTH60400 400V／60A單二極體。

意法半導體的新抗輻射整流管和肖特基二極體的測試顯示，其可承受高達3 Mrad（矽）的電離總劑量（Total Ionizing Dose，TID）輻射，確保壓降在四個工作電流值下不退化，因此，多個不同的電源設計可以共用一種元件，簡化應用設計。

這些產品在意法半導體法國雷恩工廠製造，採用與意法半導體AEC-Q101車用級認證產品相同的平面製程，產品品質出色、有保證。意法半導體雷恩工廠製造的航天器件取得了飛行40餘年無失效的成就。

(工商 )