台新金控12日股東常會就彰化銀行股權說明，財政部12日晚間指出，台新金的相關陳述與事實有諸多出入，且財政部與泛公股自2014年取得彰銀經營權，透過高度專業公股代表董事，深化董事會職能，大幅度提升獲利績效，每年配息穩定，不負股東所託。

有關彰銀經營權部分，財政部主張，雙方並無支持台新金取得彰銀經營權之契約關係存在，縱依台新金主張認有契約關係，臺灣地方法院認定2005年已移轉經營權，履行完畢；復最高法院判決認定，財政部支持台新金取得經營權之時間是否逾合理範圍，造成股份與表決權長期分離，不利公司治理而仍應受其拘束，是否有違公序良俗等，均有再予探求釐清必要。

有關台新金退場部分，財政部表示，台新金屢次表達退場意願，顯示對彰銀並無長久經營理念，惟迄今未提出具體退場規劃。鑑於台新金退場有助「金金分離」政策落實，建議台新金提出具體周詳可行方案，再視情形因應。

有關彰銀治理績效部分，財政部指出，財政部與泛公股自2014年取得彰銀經營權，透過高度專業公股代表董事，深化董事會職能，大幅度提升獲利績效，每年配息穩定，不負股東所託。

近期彰銀更獲得公司治理評鑑前5％及金融保險業前4名之佳績，肯定現任經營團隊於複雜多變外在環境，仍能達成企業穩健經營成效。

財政部強調，公股股權為全民財產，基於股權管理機關，2020年彰銀董事改選已提名專業多元董事人選，財政部懇切籲請彰銀廣大股東，以行動支持財政部及泛公股候選人順利當選，秉持永續經營卓越成長之理念，為全體股東、員工及事業追求最大價值及最高貢獻。

(工商 )