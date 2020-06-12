美股周四又見崩跌，道瓊工業指數收盤暴跌逾1,800點，美國總統川普隨即在推特發文點名聯準會（Fed），指Fed的經濟預測太過悲觀，是引發市場恐慌的禍首。

Fed召開例會後決議按兵不動，但調降今年美國經濟預測，預估全年將大幅萎縮6.5％，失業率也調高至9.3％，主席鮑爾還警告，美國經濟完全復甦可能還有「很長一段路」要走。

決策出爐後，美股震盪收低，周四更是一洩千里，川普忍不住馬上在推特開砲，「Fed老是經常出錯，我也有看到一些數據，都遠比Fed的預測數據要好很多，第三季經濟成長率會非常好，第四季也很棒，2021年也會是史上前幾強。」

川普還說，「我們不久就會有針對新冠病毒的疫苗與療法，這是我個人的看法，大家拭目以待。」

川普任內一直對Fed非常有意見，之前有將近2年的時間不時公開砲轟Fed，直至今年疫情爆發後，Fed兩度召開緊急會議將基準利率降到幾近零水準，同時大規模購債避免金融恐慌後，川普才停止攻擊Fed，上個月甚至還讚揚鮑爾是其內閣中「進步最多的首長」。

對於美國整體經濟展望，鮑爾周三發表相對保守的評論，其中尤以對就業市場前景看法較為悲觀，他指出，即便5月官方就業報告指經濟又開始創造就業，但與2月相較，美國仍有近2 ,000萬勞工失業，「這些勞工恐怕需要好幾年才會完全順利重返職場」。

針對美股的大跌，市場分析師多認為Fed脫不了關係，前Fed官員、現為紐約美隆銀行首席經濟學家雷恩哈特（Vincent Reinhart）表示，Fed周三的決策有兩個讓市場感到意外的地方，一個是未修改長期的經濟預測，另一個是公布利率預測點狀圖。

英國資產管理公司M&G固定收益產品投資長李維斯（Jim Leaviss）表示，市場主要是因為Fed完全按兵不動感到失望，「Fed應該要針對殖利率曲線控管表達立場。」

(工商 )