蔣卓嘉近來推出新單曲〈遠距離〉，並請到同門師妹徐若瑄跨刀填詞，徐若瑄坦言接到邀請後，不敢貿然答應，因為她現擔任戲劇製作人，新戲在台中趕拍、同時宣傳新單曲和正在籌備新專輯，深怕耽誤蔣卓嘉的時間，她先問歌詞交件時間後，留下但書，「如果我聽了歌後無法立刻有想法，會盡快告訴你們，另請高明。」

豈料徐若瑄聽了蔣卓嘉的DEMO，讚不絕口，半夜火速傳簡訊：「這首歌也太好聽了吧，請給我時間讓我好好寫歌詞！」兩人花1個月來討論音樂，徐若瑄還邀蔣卓嘉到家裡吃飯，拉近彼此距離。

徐若瑄表示因蔣卓嘉是創作人，他是完美主義，做功課是必須的，「就像演員演一個角色要去了解這個角色，創作人有自己的想法和主見，如果歌詞偏離他的核心，他就很難去發揮、去喜歡、去接受這個詞。」此外，徐若瑄不只親自填詞，在錄音期間親赴錄音室探班，當時在蔣卓嘉即興邀請下，在歌曲尾聲加上她感性十足的口白，為歌曲畫龍點睛。

(中時 )