中港高中學生透過空間燈具及花器創作讓眷村更具特色。（中港高中提供／陳淑娥台中傳真）

中港高中學生於47號房舍「小願藝樹館」展出高中部多元選修課程成果。（中港高中提供／陳淑娥台中傳真）

中港高中學生於47號房舍「小願藝樹館」展出高中部多元選修課程成果。（中港高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市中港高中新課綱多元選修課程發展有成，12日在清水眷村文化園區舉辦成果展，學生以清水眷村建築之美為題，策展「自由視・中港視創展」及「泥染・中港你農我農成果展」，透過空間燈具及花器創作讓眷村更具特色。

中港高中學生於47號房舍『小願藝樹館』展出高中部多元選修課程成果，校長周文松主持開幕式，除了學生作品發表外，還有表演活動展現才華，營造歡欣氣氛。

中港高中指出，108課綱實施屆滿一年，視覺創意班及你農我農多元選修特色課程成果豐碩，以清水眷村建築之美為題，策展「自由視・中港視創展」以及「泥染・中港你農我農成果展」，透過空間燈具及花器的創作，鼓勵學生以社區為學習場域，了解在地人文，創意融入在地文化元素。

視覺創意班「自由視・中港視創展」以美感課程為主軸，將美感教育實踐於生活設計中，透過有機造形的設計概念與大地素材的應用，設計出富含海洋意象、共融於眷村場域的空間燈具。

「泥染・中港你農我農展」花器創作，由「你農我農特色課程」學生展出，課程除以食農教育為主軸外，另強調與地文化共生共榮，學生用水泥染色的工法做花器，植栽植物與眷舍相互融合，拉近人與建築之間的關係，營造充滿生命力會呼吸的歷史場域。

清水小願文化創意協會執行長吳明益指出，透過與在地高中共同辦理策展，每季辦理不同主題，歡迎大家來看展。港區藝術中心主任徐佩鈴表示，民眾能在參展過程中更認識在地文化資產，由生活中培養文化素養及生活美學概念。

校長周文松表示，中港高中視覺創意課程、你農我農課程規劃的理念是透過實作及參與體驗，展現學習與生活的結合，正是108課綱的社區共好精神的充分體現。

(中時 )