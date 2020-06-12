楊鎮浯縣長主持塔后22號古厝修復工程，遵循古禮祈祝工程順利進行。（李金生攝）

金門自2001年起補助修復傳統建築，至今已斥資近10億元，完成650餘棟。楊鎮浯縣長今（12）日主持塔后22號古厝修復工程，期待政府與民間協力維護人文資產，讓走過歷史的它們再現風華。

縣府建設處指出，自2001年訂立「金門縣維護傳統建築風貌獎助自治條例」補助修繕傳統建築以來，已投入新台幣8億5000萬餘元，修復完成648棟。另2018年起由縣府負擔全部費用，自辦的修復工程也有11件，至今已投入新台幣1億2000萬餘元，目前已完工3件。

金湖鎮塔后22號傳統建築物修復工程動工儀式，在今天上午舉行動工典禮，預定明年9月完工。楊鎮浯縣長遵循古禮祈福，希望工程順利進行。金湖鎮長陳文顧、金湖鎮代表會主席蔡乃靖、縣府建設處文處長水成等人及陳勝川建築師、承造廠商建華營造股份有限公司董事長李清海等人出席。

縣府說明，塔后22號傳統建築物修復工程，係依據民法及土地法規定，向屋主取得30年的使用權利後，由縣府全權負責修繕作業。這棟建築為陳廷箋於1934年興建的3落大厝，1、2落為傳統閩南式，正立面下堵都是花崗石牆，櫃台腳雕刻精美，上堵有完整的馬約利卡磚，第3落為番仔厝型式，格局為地區少見，面積約為336.33平方公尺，工程金額新台幣2351萬餘元。

縣府除配合〈維護傳統建築風貌獎助自治條例〉規畫外，並加入現代設備與再利用方案設計，日後可做為委外經營的民宿或餐廳。

縣府將接續辦理金沙鎮陽翟5號傳統建築物（工程金額新台幣848萬餘元）、金沙鎮田墩11號傳統建築（工程金額新台幣2119萬餘元）的修復工程，未來規畫委外經營民宿或青創基地等使用，做為傳統建築物活化再利用的示範。

(中時 )