今年年初爆發新冠肺炎，使得全球經濟大幅衰退，公益團體的捐款也大受影響，用科技協助募款的「透透抽公益平台」募款也受考驗，行政院政務委員唐鳳今天在透透抽的邀請之下戴上「腦波增幅器」，呼籲防疫要保持物理距離，但是心裡不能疏離。

讓唐鳳不猶豫戴起「腦波增幅器」的透透抽公益平台，是新型態的公益勸募平台，希望扭轉公益沉重的印象；從今年一月啟動至今，已和6間公益團體合作、推出4檔公益抽獎活動。

透透抽公益平台的成立，源於中華民國愛公益協會多年來的非營利組織培力計畫，愛公益協會致力以科技減輕公益團體募款重擔，委託全台最大的公益募資平台dodoker度度客企劃製作「透透抽公益平台」，推出名人互動、特殊體驗、夢幻好禮三種公益抽獎，盼民眾幫助公益團體圓夢。

透透抽官網目前有2擋公益專案，包括支持台灣黑熊保育協會推動東部第一間動物救傷中心的《熊愛兜風趣》及協助中華民國腦性麻痺協過舉辦世界腦麻日健走活動的《腦麻運動魂》。

(中時 )