金曲台語歌王荒山亮推出新創作專輯《等待好天》，他花2年不斷累積Deom、創作新歌，凡事親力親為，粗估這次新專輯砸下超過200萬成本，是否會擔心回收虧本？他認為，「獲利是我從來沒有想過的事情，專心做好音樂才對得起我自己，把工作做好，其他的交給老天爺幫忙安排」。

他表示該專輯真的搞滿久，「不同於之前戲劇，這張以自己為中心發想，就像是是慢慢尋找自己的路程。」歷經自我否定、心理折磨、不斷檢視，自嘲「專輯做到後面都快沒朋友了」，婉拒所有應酬餐敘、好好閉關創作，但他強調整張專輯不是要打悲情牌，除了能回頭鼓勵自己，也希望傳遞正向能量給所有樂迷。

近來新冠肺炎疫情逐漸趨緩，他把新專輯名稱取為《等待好天》相呼應，但事實上，專輯製作的確因為疫情而被迫延期，原本要親自飛往美國紐約進行混音後期製作，最後該地封城作罷改以兩地直播連線方式，隔空遙控進度與當地音樂人溝通，不懼疫情現況而逆向堅持著這張專輯給完成，他感嘆著是「用盡全力！」

(中時 )