金曲台語歌后曹雅雯將20、21日在台北國際會議中心開唱，12日舉辦記者會。她原訂4月演出，不過當時因新冠肺炎肆虐，主辦宣布延期，近來疫情趨緩，她將是台灣解封後，首位舉行大型個唱的歌手，她坦言心情有些緊張，不過因為疫情大眾在家都悶壞了，現可多出來走走、聽演唱會，放鬆身心。

曹雅雯出道10年，首次舉行大型演唱會，花許多時間來練唱、跳舞、運動，保持身體良好狀態。身高170公分的她，擁姣好身材，預告演出當天，不吝嗇秀美胸、美腿等，服裝尺度頗大，將身穿透視裝、挑戰唱跳，幾乎只有遮住重點部位，她有做好防護措施，貼胸貼防走光，若真的跳舞動作太大，不小心露點，她打趣說：「我也沒辦法，就只能跟大家拜個早年。」

今年33歲的她，透露單身3年，苦笑說家人不會催婚，「他們對這已經放棄了」，她擇偶條件，希望另一半身高180公分，個性成熟，可以讓她小鳥依人。她與好友許富凱默契十足，被封為最佳螢幕情侶，她打趣：「都是他斷我桃花。」

她從民視《明日之星》出道，擁許多死忠粉絲，談到曾有瘋狂女粉絲跟蹤她回家，搬家後，再度巧遇該女粉絲，女粉絲竟憤怒：「妳搬家怎麼沒跟我說。」讓曹雅雯無奈：「我為什麼要跟妳說。」幸好之後沒再遇到。

而她前年有一位歌迷不知從何得知她的住家地址，不時會到她家樓下留下紙條或小物品。信中還寫到他在曹雅雯家外面等了9小時，也有看到她出門上車等細節，讓她覺得有被監視的感覺，呼籲粉絲要互相尊重。

曹雅雯將舉行大型個唱，昨出席記者會。（吳松翰攝）

(中時 )