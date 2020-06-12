張世和詹婉妮鶼鰈情深，享受勞動種菜的鄉間生活。（詹婉妮提供）

54歲資深演員張世在大陸網路劇《唐人街探案》（唐探）以詼諧逗趣的演出成功吸引年輕觀眾目光，劇評更認為他「在緊張刺激的劇中氛圍裡，給了觀眾放鬆的作用」，他在銀光幕前用盡氣力表演，下了戲卻毫不棧戀鎂光燈，和太太詹婉妮過著日出而作日落而息的鄉間恬靜生活，不少四五六年級觀眾希望能在銀幕前看到他的身影，他說一切隨緣，「劇本適合，和團隊的感覺對了，合作起來也會很愉快」。

張世除了生活低調，還是一個愛妻寵妻的好丈夫，聊到和太太詹婉妮的相處盡是感激，「我很感恩她這二十幾年來對我無微不至的招呼和照顧」，他知道她想回歸山林，在新竹買了900多坪的地給她閒來種菜，他則「婦唱夫隨」幫忙除草，張世說：「婉妮現在可是身份證上有登記的農夫。」詹婉妮笑說：「所以我們家很多菜都自己種的，不用買，疫情來了其實沒什麼感覺！偶爾出門要戴口罩，才想起有疫情。」

張世因信仰茹素15年，卻在8個月前開始吃葷，原來是醫生診斷他因為年紀漸長有肌少症，建議他要攝取蛋白質和養分，他一開始堅拒，以乳清蛋白替代，但是運動健身後，身體蛋白質還是不斷流失，只好強迫自己吃葷，他說這不影響自己對佛法的虔誠，還因此意外交了很多新朋友，「泰國朋友知道我吃葷了，專程飛來台灣叫我帶他們到海鮮餐廳吃飯」，他也因此多了跟老朋友相聚的時間，「我吃素的時候，何平導演在我家聊到快要用餐就離開了，現在他不但留下來一起吃飯，還會自己帶酒來！」

至於是否還有跟「國光幫」的同學聯絡聚會？張世表示自己到大陸發展得早，「就這樣一去不回頭，再也沒有聯絡，我工作的時候他們會來幫忙，父親往生的時候大家也都有來，我非常感謝他們，看到屈中恆、庹宗華、孫鵬、小康他們都很努力，各有發展各有成就，很祝福他們」，他一向不上綜藝節目，表示母親常告誡他「很多事情就留在心裡感受，說多了都是是非」，「我的家庭教育就是這樣，很低調的生活方式，我們也一直在學習這些」。

張世2014年轉戰導演，拍攝《活路：妒忌私家偵探社》，表示自己仍有電影夢，和詹婉妮共同創作的《保證開悟》入圍優良電影劇本獎，還有一部電影《帶你媽看戲》也已經發展出大綱，「『帶你媽看戲』馬來語是『謝謝』的意思，這是一個真實故事，在講台灣年輕人到馬來西亞發展事業，跟當地人發生感情」，他原本受邀在《唐探》系列最新電影中擔綱演出，因疫情暫停，豁達笑說：「很多事情都沒有計劃，都是天安排。」

(中時 )