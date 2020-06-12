健保署推出健保自費醫材上限新制，引發軒然大波，醫界更是齊聲反彈，更有不少人直問為何不乾脆也幫房價制定天花板算了，胸腔重症名醫蘇一峰更在臉書砲轟，揭發健保署記者會三大真相。

蘇一峰11日中午在臉書PO文「我告訴你，開會的真相是什麼」，揭發記者會三個沒說的真相。蘇一峰說，第一個真相，就是像他這種年輕講話沒份量的醫師，永遠不會被選上去當代表發聲；第二個真相，代表講話不正確，就沒有下次邀請了。他分享自己經驗，表示曾代表胸腔科去開國家空汙會議，狠狠打臉主張「空汙只是曾參殺人」的大老，就再也沒接過開會通知；最後一個真相，蘇一峰表示，主管機關就是要推這個政策，開會根本只是形式，醫學會派出的代表就算反對也無法逆轉政策。

健保署強推健保自費醫材上限新制，引發各界砲轟反彈，儘管請出近來因防疫成效而人氣大漲的陳時中出來說明背書，但依舊無法平息質疑聲浪，也逼得總統蔡英文今晚直接下令，要求陳時中與行政院長蘇貞昌好好研商。

(中時電子報)