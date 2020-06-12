褪下政治的激情，本周末的港都換成足球熱戰。國家體育場13日先上演木蘭女足聯賽第8輪賽事，也是中央流行疫情指揮中心宣布全面解封後的首戰，3場比賽全面開放觀眾進場，現場仍實行入場實名制、量體溫、酒精消毒、梅花座等措施，並建議觀眾全程配戴口罩觀賽。

男足的企業甲級足球聯賽，則於14日展開第2循環角逐，本輪重頭戲為高市台電vs.北市大同，比賽正好也由台電在高雄國家體育場作東，號召電粉相挺。而在輔仁大學進行的航源FC主場賽事則結合公益，球迷只需捐贈5張發票就可入場看球，所有發票將捐予全方位基金會。

木蘭聯賽提供之第8輪觀戰重點如下：

花蓮 vs.新北航源FC

★花蓮上一輪本季首次未能進球，本周重新出發，已連兩戰未能破門的「譚汶琳＋吳詩萍」連線能否進球將會是關鍵。

★航源在前一戰頑強奮鬥、讓熊讚到正規時間最後一分鐘才絕殺獲勝，門將廖玟淇領軍的防線表現精彩，本輪能否持續？

★航源在隊史上對上花蓮7戰全敗（進6球，失31球），後山女王是新北大軍唯一從未拿過積分的對手，本輪有可能拿下隊史首分嗎?

臺北熊讚vs. 台中藍鯨

★臺北熊讚上周再度完封對手奪回首位，本季僅失3球、場均失0.43球，可說是最強防守神盾，是否有可能挑戰藍鯨在2017年創下的15戰失10球、場均失球0.67球的木蘭紀錄，本戰可說是最大考驗。

★衛冕軍台中藍鯨目前攻進23球、火力冠絕全聯盟，其中包欣玄貢獻9球、連3戰進球，可說是最強之矛。但上次兩隊交手，藍鯨破門乏術、自去年8月17日以來首次被完封，再加上目前衛冕軍落後熊讚4分，本輪矛盾之爭備受矚目。

★本季已達成隊史例行賽30勝、突破隊史100分積分的臺北熊讚，本周將迎來歷史性的第50場木蘭例行賽，也是繼花蓮和台中藍鯨後第3支達成此成就的俱樂部。

高雄陽信 vs. 桃園國際

★高雄陽信上一輪本季首次門清、且首次拿下積分，第7輪最佳防守球員陳巧倫和宋映德坐鎮的後防線功不可沒，本戰期待有李宛珍和段雨柔支援的鋒線能夠取得進球，主場取勝並非不可能。

★桃園國際上一次贏球就是第2輪以1-0戰勝陽信，但此後吞下五連敗、而且連五戰均失球，而已經抵台的泰國國家隊後衛「溥弈」（Pitsami Sornsai）本輪仍無法上陣，後防能否穩住將會影響戰局。

★高雄陽信與桃園國際目前分居第6、第4名，雙方間僅3分差距，且得失球差也只有5球差距，這將會是影響排名的重要一戰。

(中時 )