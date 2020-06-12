張世皈依佛門15年，因幫忙法鼓山在曼谷成立分會，加上《唐人街探案》網劇在當地拍攝而愛上曼谷，他說曼谷的文創和設計太迷人，還因此買了房子常住當地一段時間，他笑說剛到曼谷，發現街上很多人叫太太的名字「婉妮」，「我還想說怎麼這邊這麼多婉妮，後來去學泰文，才發現原來「婉妮」是「今天」的意思」，張世賢伉儷對佛法的護持，曾獲泰國第一學府朱拉隆功大學頒發紀念品表揚，張世不改幽默表示：「我的弟弟和姊姊都是博士，但是這點他們可比不上我了。」

張世雖謙稱是家族中學歷最低，卻好學不倦，因對建築有興趣，4年前到中原大學建築系隨班附讀，「我沒修完，我只是很喜歡建築很有興趣，現在畫畫室內設計圖還ok」，張世開玩笑說：「我知道找哪個老師幫我蓋房子很便宜就好了！」他雖講得一派輕鬆，隨班附讀期間該讀該交的功課都全力以赴，「同學們都有很深的底子，老師也很認真很嚴格，全班就我戴著老花眼鏡在那邊畫（設計圖）得好累，還有同學畫到累垮」，他幽默說：「我邊畫邊想，我都幾歲了，才剛拍完《活路》就走到死路去了。」

(中時 )