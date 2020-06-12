國泰人壽12日在WSBL例行賽，輕鬆以101比51橫掃中華電信，拿下開季13連勝，這場比賽剛好也是鄭伊秀生涯第100場出賽，生涯總得分也突破1000分大關，不過賽後問她是否知道，她的回答很直接，「什麼？我真的不知道。」

「老實講，我有點嚇到，因為我不知道自己有打這麼多場了，」拿12分、8籃板的鄭伊秀表示，「我還記得自己生涯第1戰的印象，當時慧芸姊還在打，身為學妹的我一上去，感覺全身就很緊繃，打得也很戰戰兢兢，一定要準備好。」

其實鄭伊秀昨天(11日)得分就突破1000分，卻連她自己都沒發現，「我內心感覺是，哇！我到千分了。」國泰下一個有機會生涯總分破千的球員，將是主力後衛黃凡珊，目前她距離1000分只差4分，「凡珊姊都在傳助攻，否則她早達到了。」

隨著國泰即將迎接本季15戰全勝，以及WSBL的10連霸壯舉，國泰球員自然成為本季首次舉辦的年度獎項票選大贏家，對於自己能否拿到年度獎項，鄭伊秀沒想太多，卻很希望自己有機會入選年度第一隊，因為這對她來說就像認同。

「或許也可以說是鼓勵嗎？身為球員當然每個人都希望可以拿到年度獎項，更當作目標，」鄭伊秀說，「假如我真的可以獲獎，首先必須感謝的當然是我的隊友，畢竟國泰主打團隊，每個人的得分都不可能太高，可以獲獎更是一種肯定。」

(中時 )