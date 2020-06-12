周董新單曲〈Mojito〉於11日晚上推出，12日目前已累計3百多萬次點閱。（摘自YT）

「麻煩給我的愛人來一杯Mojito，我喜歡閱讀她微醺時的眼眸。」亞洲天王周杰倫11日晚間推出新歌〈Mojito〉，在YouTube平台上架，讓許多歌迷粉絲振奮不已。這次周董嘗試新曲風，〈Mojito〉整首歌藏著滿滿的拉丁風情，令人耳目一新的是，曲中一段Rap的橋段，粉絲激動直呼：那個男人回來了！

周杰倫近4年沒發片，上首單曲是2019年底為了電影「天火」打造的主題曲〈我是如此相信〉。在歌迷千呼萬喚期待下，新單曲〈Mojito〉於11日晚上推出，12日目前已累計3百多萬次點閱。

這首以古巴著名雞尾酒「Mojito」命名的作品，周董特地和柯有倫及舞者好友們飛往古巴拍攝MV。歌迷也發現〈Mojito〉曲風充滿拉丁風情，濃濃的古巴韻味唱出不一樣的浪漫情調，別有新意。

令歌迷歌迷振奮的是，在曲中間奏完後周董小秀一段RAP，這段中文饒舌意外讓歌迷想起以前的「周式饒舌」風格，直呼：那個男人回來了！網友表示「好聽，rap那個味道回來了」、「這才是我要的杰倫」、「rap很好聽」、「有幾年前的味道」、「太神啦杰倫，有一點以前的感覺」。紛紛稱讚這首〈Mojito〉絕對是周杰倫近期的佳作。

(中時電子報)