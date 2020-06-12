蔡英文總統本周起分4批次與民進黨立委茶敘，今天進行第3批次，據與會綠委轉述，會中主要聚焦在健保自付差額醫材上限政策，多數委員認為政策應該暫緩實施，先加強與各界溝通說明，不宜貿然上路。蔡總統僅表示，各界不同聲音她有聽到，希望健保署多溝通、蒐集不同看法

蔡英文總統昨日與第3批綠委茶敘，多數與會的立委都認為，健保自付差額醫材上限策應該多溝通、緩一緩，不宜貿然推動；有綠委則反映，近日接到許多民意質疑，不同品牌的醫材卻訂同一個天花板不適當。

有綠委也提到，許多過續立場支持民進黨的醫生，因為該政策感到不滿，對民眾黨有不同看法，且網路風向也對民進黨不利，希望除有人替政策辯護外，應該多傾聽社會不同聲音。

據轉述，蔡總統並未多做回應，僅表示，外界的疑慮她都有聽到，如果有不同意見，希望健保署多溝通、蒐集不同看法，並清楚向外界說明。

(中時 )