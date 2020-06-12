張世是台灣電影新浪潮時期重要的代表人物，他曾憑藉王童導演的《香蕉天堂》榮獲第26屆金馬獎最佳男配角獎，回首來時路，張世覺得是自己演員經歷中最有情懷的時期，他難忘拍侯孝賢導演的《風櫃來的人》，「從頭到尾沒看到劇本，侯導就告訴我：『好演員會自己把劇本橋到好啦！』然後講個大概的方向，要我自己發揮十幾二十分鐘，連他喊卡了我都不知道」。

張世說當時一邊拍一部偶像劇一邊拍《風櫃》，「拍電視劇要背好多台詞，背錯了還要被罵，拍侯導的戲多好玩，他一直稱讚我『很好啦』、『就是這樣啦』、『演員一點都不難啦』，然後還有錢可以領」。他也記得王童導演拍戲對演員很嚴厲，曾經有演員遲到10分鐘被臭罵一頓，劇組大隊就離開把該演員留在那邊，張世說：「我有一次遲到20幾分鐘，還好王童導演去跟美術組開會沒發現，所以我沒事。」

張世表示，這些新浪潮時期大導演看似無形的訓練方式，培養出他獨立自我的創作性格，「會跟著心裡想要的東西去走出一條路，在這樣主觀意識下，角色一定是健全。」他舉例，他2003年到大陸拍《漢武大帝》，拿出在台灣鍛鍊的本領出來，導演胡玫和劇組全對他豎起大拇指，「我們拍攝前，歷史學家、考古學家、禮儀學家全部一起開會，我把相關史書都讀完，針對角色特性徹底研究」，但他也坦承，拿到劇本會勤找資料做功課、並且積極和導演討論的習慣，並不是每個團隊都能接受，「也有覺得我難搞，意見太多的，讓我演員路一路走來坑坑洞洞」，但是他也樂觀說，可以理解有些商業片不是這樣的運作模式，開玩笑說：「錢多的我還好，因為撫慰心靈嘛！錢少很痛苦啊！會想我為什麼要被這樣子弄，哈哈哈！」

(中時 )