Pure Storage（NYSE：PSTG）今日發表最新的旗艦級儲存套裝軟體Purity 6.0 for FlashArray，其全新的靈活資料服務是特別為現代化企業設計，以提供客戶高效率的方式來儲存、保護、管理、存取資料並將資料行動化，Purity 6.0可以說是專為客戶需求而量身打造的解決方案。

Purity 6.0採用整合式區塊與檔案解決方案來簡化現代化的基礎架構，進而協助解決今日各產業企業在基礎架構上遭遇的挑戰，例如資料孤島的問題。藉由靈活的全新資料服務，Pure的客戶將立即享有兩項重要功能：整合支援NFS與SMB的通訊協定，還有以全新不中斷複製技術為基礎的主動式災難復原。這些新功能採用Evergreen Storage訂閱方案，無須另外購買授權、不用額外的支援成本，更不會增加複雜性。

FlashArray總經理Prakash Darji表示：「彈性的消費模式是Pure現代化資料體驗的基石。我們的強大優勢來自於我們專為今日時代而打造的解決方案；看到企業資料量的快速成長，Pure的解決方案不只是特別為巨量資料而設計，更能在不中斷營運的形況下從本質上升級，並相容於企業未來的創新。因此客戶永遠不需為了等待新的工具而觀望，Purity 6.0是我們持續為客戶創造價值最具意義的下一步，也就是：讓客戶不管任何時刻都能以最符合其需求的方式進行消費。」

Pure FlashArray的全新整合式區塊與檔案功能，可消除客戶必須執行兩套不相容環境的困難與成本。由於這套功能是專為以區塊儲存為主、但仍需使用網路連接儲存的企業而設計，因此它能幫助客戶簡化營運。客戶可在Purity作業環境上執行所有的工作負載，並使用相同的資料層、使用者介面、儲存容量，同時又能充分享受Pure領先業界的資料減量技術。

同樣地，新的不中斷複製技術（ActiveDR）能協助Pure客戶提升企業永續性，消除第三方災難復原軟體附加元件所帶來的成本與複雜性。這項新的「主動－被動」複製技術能解決企業的一大需求，讓關鍵應用程式達成趨近於零的復原點目標（RPO）。現在，客戶可選擇的複製方式包括：同步、主動－主動、透過ActiveCluster複製、快照式非同步複製，以及最新的不中斷複製，全都整合在Purity這個平台上。

Chapman University研究支援資深系統管理員James Kelly表示：「Pure Storage使我們能為教職員和學生們開發全新的服務項目，並且持續透過創新的方法來解決我們現代化IT的問題。我們所面臨的挑戰相當多元，因此需要一套多元化的解決方案。Purity 6.0給了我們更多、更有創意的方式來解決一些關鍵問題。

新的FlashArray作業系統所帶來的整合式SAN與NAS功能，能改善我們的最高效能檔案工作負載，它對於我們原本必須要採用的全區塊環境運作來說是一大改革。新的FlashArray作業系統提供一種絕佳的方式，讓我們在符合成本效益的情況下運行VDI或效能要求嚴格的檔案式應用程式，並與我們關鍵的商業及研究工作負載一起在Pure習慣、穩定的類雲端作業環境內共存。」

對於有大數據分析或機器學習工作負載需求的企業，FlashBlade將負責支援這樣的應用環境，但對於其他使用情境以及許多小型企業來說，FlashArray將可滿足他們所有的資料儲存需求。

WWT全球技術解決方案架構師Jeff Fonke認為：「想要透過一致的方式來管理每一台伺服器以及伺服器上的資料，若缺乏共用的儲存將變得相當棘手。不管是效能上的妥協或者在基礎架構上做類似的取捨，對現代化企業來說都不是好的選項。我們在執行新功能OEM整合測試的進階技術中心（ATC）與Pure合作，實際測試了新的檔案功能。FlashArray能為我們的共同客戶提供沒有任何妥協的整合式區塊與檔案解決方案，同時應付營運關鍵應用與日常使用的非結構化資料。」

(工商 )