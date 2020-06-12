2020年年初，愛金卡公司（icash2.0）推出國民美食統一麵「肉燥風味迷你號」，結合「觸覺」及「聽覺」使得限量2萬張一上市即銷售一空。這次愛金卡公司再將「保力達蠻牛」等比例縮小，推出可發出經典廣告台詞「你累了嗎？」聲效的「保力達蠻牛icash2.0」，每一次交易、乘車時感應底座，都會聽到「你累了嗎？」幫你打氣，每天充滿活力。

身為辛苦揮汗的勞工朋友，或熬夜K書、加班的學生族、上班族，還是生活需要療癒的小資族，隨身攜帶「蠻牛icash2.0」，讓你能量加滿，感覺精神都加倍了。

「蠻牛icash2.0」首波發行25,400張，6月17日11：00開放OPEN POINT會員於OPEN POINT APP預購，扣點3,000點OPEN POINT後售價399元（每位OPEN POINT會員預購上限2張），預購成功者需於24小時內至7-ELEVEN門市付款，前2萬張可於付款完成3天後至7-ELEVEN原付款門市領取，當日11：00也將同步於博客來、7-ELEVEN線上購物中心開賣，含運售價435元。

icash2.0目前已可搭乘捷運、台鐵、公車，並可在麥當勞、漢堡王、達美樂、三商巧福、胖老爹、鮮五丼、一芳水果茶、台灣第一味、布萊恩紅茶、新東陽、台亞加油站、鞋全家福、丁丁藥局等眾多通路使用，更多資訊詳見icash官網。

2020年6月30日前，持icash2.0至7-ELEVEN購買指定商品立折5％、每逢周日（6月14日、6月21日、6月28日）更加碼至立折10％，眾多使用通路再享單筆滿百享1.6％回饋（以5倍OPEN POINT贈送，便利商店不適用）；本月持icash2.0累積消費、乘車滿1,000元再享星巴克好友分享券1張，每人每月最高贈10張，icash2.0全卡友可儘速至活動網頁完成登錄，活動詳見icash官網。

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