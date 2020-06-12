美國總統下令從德國撤走9500名士兵，震撼北約組織與歐洲各國，美德兩國國會都透露出擔憂，認為俄羅斯將，連共和黨議員都猛批川普此舉危害國家安全，普丁將會充份利用美德之間的矛盾以加強俄羅斯在德國的地位。

外媒報導，白宮高級官員向媒體透露，川普總統將下令從德國撤走9500名士兵，並將留駐德國的美軍人數上限設定為2.5萬人，這一決定是在總統與美國參謀長聯席會議主席馬克．米利(Mark Milley)協商後作出的。

《衛星通訊社》指出，川普撤走駐德美國主要是要求德國增加對北約的支出，德國政府已承諾增加國防開支，並稱如果經濟在新冠疫情後可以迅速恢復，到2024年柏林對北約的出資將從現在的430億歐元增長到600億歐元。但這個數字顯然對華盛頓來說還不夠，川普曾表示，所有北約成員國必須把其防務開支上調至國內生產總值的2%，柏林上述的承諾只達到一半的目標。

但德國本身也極感不平，因為要維持一支外國軍隊的相關開支也很昂貴。德國國會議員曾算過，德國過去7年內為美國基地已花費2.43億歐元。

美國消息人士表示：「北約盟國的防務開支已經增加，在德國維持一支龐大的軍隊無利可圖。目前縮減計畫已經準備完畢，一部份士兵將於9月轉移至波蘭，另一些將返回美國。」

報導指出，川普的做法倡議無論在柏林還是華盛頓都沒能獲得支持，美國國會和德國聯邦議院的警報已經響起：「美德矛盾掌握在俄羅斯手中」。所有的批評都落到川普的頭上，不僅民主黨人，國會一些共和黨人也認為此舉「損害國家安全」。共和黨軍事委員會高級代表馬克．桑伯里表示，俄羅斯或許將利用這一局勢加強其在德國的地位。

不過，德國聯邦國防軍負責人表示，還沒有收到任何正式的通知，德國政府也傳出美方尚未就撤走9500名美軍做出最後決定的消息。

喬治．馬歇爾歐洲安全研究中心專家帕爾．多奈表示：「美國在德國的軍事基地是向中東轉移人員和設備的轉運點，德國還儲存著美國的核武器。部隊轉移到鄰近的波蘭並無利可圖的，並且費用昂貴，也有相當風險。華盛頓明白這一點，因此美德矛盾將會保留在言語層面。」

莫斯科國際關係學院國際問題研究所歐洲研究中心研究員阿爾喬姆．索科洛夫指出，自90年代初以來，美國一直在逐步縮減駐德國的部隊人數，德國對此始終保持冷靜的反應。但是這次川普對於柏林的意圖被解讀為極不友好的舉動。「對於德國來說，美軍的存在是華盛頓履行盟國義務的保障。北約的軍事基礎設施為當地超過1.2萬名居民提供了就業機會。對於許多德國人來說，這是當地最具有吸引力的雇主。」

無論如何，德國都無法拒絕美國的安全保證。柏林明白，必須開展實質性對話討論美軍在德國的軍事規模，只是暫時還沒有人為此做好準備。

(中時電子報)