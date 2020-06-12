台南市政府消防局第4大隊為強化同仁水域救生能力，12日於新化區虎頭埤風景區辦理水域救生訓練。（台南市政府消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第4大隊為強化同仁水域救生能力，12日於新化區虎頭埤風景區辦理水域救生訓練。（台南市政府消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第4大隊為強化同仁水域救生能力，12日於新化區虎頭埤風景區辦理水域救生訓練。（台南市政府消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第4大隊為強化同仁水域救生能力，12日於新化區虎頭埤風景區辦理水域救生訓練，更出動無人機結合訓練，以強化初期搜索定位及快速大範圍勘查。第4大隊陳博文大隊長表示，暑假為戲水高峰期，消防人員也隨時作好水域救援整備，透過平時訓練，提升水上救援戰力。

本次訓練出動警消131人次，救生艇9艘，分為岸上組及船艇操作組，每位消防人員均落實操作岸上救援，救生艇操駕，船外機故障排除，救生器材整備等項目。

安定分隊分隊長黃珮婷，身為第4大隊轄內唯一的女性主管，率同仁操艇、翻舟自救等操作項目表現完全不輸男性同仁。

除了精進救援技能，也對各單位的水域救援裝備進行點檢，本次訓練特選定轄區內的重點水域虎頭埤風景區，讓參訓的消防人員能在安全合宜的環境中操練，訓練過程緊湊充實，有效提升溺水事故搶救應變能力。

消防局李明峯局長表示，隨著夏日即將到來，除因天氣炎熱民眾水上活動增加，並因應梅雨、颱風季汛期期間的災害，各大隊落實辦理消防人員水上救生及船艇訓練，提升同仁水域救援能力，確保市民生命財產安全。

(中時 )