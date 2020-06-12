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成立將屆滿19年的台北市不動產代銷公會，今由海悅國際總經理王俊傑接任第七屆理事長，對於房巿前景，王俊傑指出，下半年房巿可望回升，但仍有兩大變數，分別是新冠疫情控制情形，及陸美貿易戰發展。

王俊傑指出，分析整個房地產產業走向，在低利環境下，國內內部影響可謂為零，下半年可望回升，但要留心兩大變數，首先是陸美貿易戰，短期看起來台灣是受惠者，不過，若持續發展下去，沒有人是贏家，另外新冠疫情在國內防疫有成下，傳出有報負性消費，但是實際情形是，在國外沒有解封下，整體產業難以回歸坦途。

不動產開發公會名譽理事長吳寶田指出，房地產涵蓋的產業相當廣泛，去年買賣移轉棟數突破30萬棟，交易量回溫，但不動產相關規定限制仍非常多，展望未來，希望能整合業界看法，積極提出建言。共同維護投資環境，希望產業恢復榮景。

王俊傑說，台北市建築代銷業每年負責上兆金額的建築代銷，帶動建築裝潢、家電設備等周邊相關產業，未來在不動產業界「建築代銷」正名的議題上，希望能加強與產、官、學間有更多深入的交流，使「建築代銷」產業獲主管機關認同與重視，未來能在不動產業界承擔更重要的責任。

(中時 )