搶攻暑假商機，台北美福大飯店自6月12日起推出「寶貝Fun暑假 課程任選遊美福」專案，包含「暢遊六小時」及「放鬆過夜趣」兩種選擇，針對活力充沛的小朋友推出烘焙教室及游泳教學，由五星飯店專業烘焙師傅教學雪球餅乾和創意裝飾裸蛋糕，以及擁有游泳教學執照的專業教練，依據每位小朋友的程度教學，即使不諳水性的寶貝也能清涼一下！

如果只想輕鬆使用五星飯店設施，亦可選擇大啖美福熟成牛肉麵或者總匯三明治(價值624元)，在客房內舒適享用。「暢遊六小時」方案，兩人同行每房2,999元，若想延長歡樂時光，跟寶貝們一起甜美入夢，「放鬆過夜趣」方案兩人同行每房5,999元，包含翌日豐盛早餐。

無論是選擇「暢遊六小時」，還是「放鬆過夜趣」，台北美福準備了三種Fun鬆活動讓家長與寶貝們同樂，選擇一提供在15坪寬敞客房內，品嚐五星風味的餐點，包括肉香馥韻的美福熟成牛肉麵或是營養滿分的總匯三明治，讓全家在玩透設施後能在房內輕鬆享用美食。

選擇二提供由點心坊專業師傅親自教學的「兒童烘焙廚藝教室」，一次學習香草風味雪球餅乾和創意裝飾裸蛋糕，師傅提供發酵好的餅乾麵糰，大小朋友一同捏製想要的造型，看寶貝們發揮創造力！等待餅乾烘烤的時間創意裝飾裸蛋糕，用想像力妝點出獨一無二的甜點。

同時也為了喜歡戶外活動的小朋友們準備了清涼的「戶外恆溫泳池游泳課」，由擁有專業游泳教學執照的教練，依照每個孩子的水性調整教學內容，初學者可以先從基礎的水中韻律呼吸開始，較能掌握水中活動的小朋友，也可以和專業教練學習標準的泳姿，另外，泳池的恆溫設計，即便是陰天也不用擔心寶貝著涼；爸媽則可以愜意地躺在泳池旁的躺椅上做日光浴，體會浮生半日閒的悠哉；讓小朋友擇其所愛，擁有充實又有趣的暑假回憶。

(中時 )