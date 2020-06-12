彰化縣議會議長謝典林和縣長王惠美化身直播主，在線上大力促銷縣內社福團體機構和農民產品。（吳敏菁攝）

為公益拚了！彰化縣議長謝典林和縣長王惠美，12日中午在議會門口前舉行「公益直播義賣活動」化身直播主，上網直播叫賣縣內社福機構和優鮮農產品，創造新型銷售通路，泡菜、蘆薈麵線等所有產品，迅速全數賣出，共進帳32萬7370元。

這次公益直播義賣，邀請知名主持人董至成、馬國畢、直播主寶島叫賣哥、王三郎、俊廷、阿傑及在地歌手陳隨意及謝宜君出席，掀起熱潮，一開始叫賣，訂單紛至，一下子50瓶、100包等的下單，創下超級搶手的業績。

議長謝典林表示，社福機構因疫情募款困難、自製手做產品銷量降低，特別介接直播業者來協助。直播拍賣是新型銷售通路，希望利用這次疫情的契機，將縣內農產甚至是各級產業商品，透過輔導轉型、運用網路直播平台模式，開拓多元通路、建立新型態銷售管道，持續協助行銷彰化產品，增加收益。

縣長王惠美表示，利用網路直播方式讓更多朋友知道社福團體有製作蜂蜜、韓國泡菜、蘆薈麵等，彰化縣織襪產業發展協會也提供織襪品拍賣，好吃好用又可以做愛心，歡迎大家共襄盛舉。

這次義賣由直播業者團隊號召，贊助所有軟、硬體設備，無償為縣內社福團體手做產品叫賣。包括聖母聖心啟智中心的韓國泡菜、慈恩庇護休閒農場健康蘆薈麵、真善美基金會靜元家園的龍眼蜜等，在熱情民眾支持下，用新台幣將社福團體產品下架，銷售一空。

(中時 )