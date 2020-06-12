南韓新冠疫情一波稍平，一波又起，先後出現黎泰院夜店群聚感染、物流公司群聚感染、新天地教會群聚感染等。對此，中央災難安全對策部12日宣布，原定周日（14日）結束的首都圈防疫措施將無限期延長至單日新增確診病例降至10例以下為止。

對策部指出，為減少對日常生活和學習造成的影響，防疫措施將集中於防範群聚感染，因此包括博物館等8000多家公共設施將暫停開放兩周，酒吧、夜店、補習班、網吧等高風險場所有限度營業、限制居民外出活動等。

南韓官員表示，本周新增病例40至50人。其中5月29日至6月11日期間新增的社區確診患者中，96.4%來自首都圈；而新增病例中已出現第3代或第4代傳播，顯示疫情擴散速度已超過追踪的速度。

防疫部門計劃將高風險場所範圍從現有的8大行業再進一步擴大。此外，也會在首都圈增設流行病學調查員，與警方應急組合作，規定在首都圈出入補習班和網吧都要登記二維碼，方便追踪。同時防疫部門還將對狹小的備考出租房、建築工地食堂等防疫盲區實施預防性檢測。

(中時 )