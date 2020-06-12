電商618年中慶正如火如荼展開，有感今年整體大環境受到疫情影響，HAPPY GO也祭出規模比照周年慶檔期的點數回饋，攜手遠傳friDay購物、momo購物網與松果購物，最高將送出點數6,180點，提供卡友超有感優惠，迎接疫情後的消費報復性商機。

遠傳friDay購物即日起至6/30歡慶六週年生日慶與年中慶同步開跑，提供限量40點兌換60元購物金，點數消費2筆再抽666點；momo購物網即日起至6/21不限金額兌點抽618點，滿額最高再領6,180點；松果購物即日起至6/21慶祝4週年生日慶，回饋卡友加碼狂撒HAPPY GO點數8萬點。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司顧客經營業務部副總經理李明城表示，上半年受疫情影響，電商受惠於無接觸商機帶動整體市場成長，上半年至今，遠傳friDay購物的兌點表現屢創佳績，平均整體兌點人數和筆數均較去年同期成長約三成；momo購物網則較去年同期成長約二成，即便是2019年底才展開兌點合作的松果購物，亦表現不俗。

目前國內疫情穩定，消費力度回溫，HAPPY GO也趁勢提供更振心的兌點回饋，共同迎接電商上半年度最大購物檔期618年中慶，更樂觀看待下半年的點數發展。

遠傳friDay購物歡慶六週年生日慶，即日起至6/30整個月份推出多重優惠活動，除提供最受卡友喜愛的HAPPY GO 40點兌換60元購物金外，活動期間使用點數折抵消費2筆再抽666點，刷遠東商銀信用卡還可享刷卡滿額禮，滿3,000回饋150元，最高回饋2,500元，再享點數最高4倍回饋；另有天天6元整點限搶活動，每日中午12點開放限搶商品，有機會只用「6元」就把商品帶回家，消費滿666元再抽Ｇogoro VIVA Lite。

momo購物網年中大促即日起至6/21，主打點數折抵消費不限金額抽618點，首次兌換的卡友再抽618點，活動期間累計達兌換點數門檻還有機會抽中6,180點，使用信用卡最高再享20％回饋。另有「天天不限金額抽豪禮活動」，即日起至6/17階段性提供三星手機、GUCCI相機包、Switch主機加動物森友會等超值好禮；6/18當日消費，消費滿6,618元再抽61.8萬元現金，還有機會由momo購物網直接買單購物車所有商品，再推6/19～6/21限定活動，消費滿2,618元再抽Gogoro。

松果購物開站4週年，首度將生日慶與年中慶雙檔期同步結合登場，即日起至6/21加碼狂撒HAPPY GO點數8萬點，首次消費兌點送40點，點數折抵消費2筆再抽100點，每週二消費兌點再加碼抽200點，活動期間全站商品86折起，使用點數折抵消費再享最低0元優惠，另推出天天整點限量搶購精選商品及每日限量夯品破盤5折優惠。

(工商 )