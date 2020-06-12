浴室、廁所潮濕悶熱，牆壁、矽膠條常有霉斑，許多物品更因為使用方便會長期放在浴室裡，小心！這些常和肌膚接觸的衛生用品可能早已變成黴菌的天堂。

1. 沐浴球

許多人會使用沐浴球、絲瓜絡等清潔用品洗澡，將清潔劑擠上去搓揉產生細緻泡泡，刷出身體汙垢，感覺舒服又療癒。美之道皮膚科診所院長邱品齊指出，沐浴球上的皮屑不好清洗，又掛在潮濕的浴室中，病菌就會開始增長，重複使用容易造成敏感、泛紅、乾燥、發癢、起疹子，「所以洗澡、洗臉用手最安全也最簡單。」

如果真的想用，建議一個月更換一次。使用後把沐浴球移出浴室、掛在通風的地方；出現異味或開始變色就應該丟棄更新。

2. 肥皂

肥皂放在肥皂盒，常會泡爛，是細菌的溫床，已故的台灣大學園藝暨景觀學系教授林碧霞曾做研究發現，當肥皂開始變軟，就代表已經開始成為各式菌類的溫床，細菌、黴菌、酵母菌等微生物會附著在肥皂上，如果肥皂變得又軟又爛，最好不要再用。

因此選擇肥皂盒時儘量找架高、讓肥皂可以滴水瀝乾的產品。譚敦慈也會將肥皂對半切，一次用一半，縮短肥皂在潮濕環境長菌的時間。

（肥皂如果已經被水泡爛，就應該更換。圖片來源：pixabay）

3. 毛巾

在家中，大多數的人清洗完都會用掛在浴室的毛巾擦手或擦身體，但浴室潮濕，濕毛巾很容易滋生細菌。林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈的做法是，將毛巾放在房間，洗澡時再去拿，洗好澡就更換毛巾，洗衣服前毛巾先用1：1000的漂白水浸泡一下，再和衣物一起清洗、晾乾。

譚敦慈建議，如果毛巾有異味或黏滑感，表示黴菌已經開始孳生，可泡稀釋漂白水10～15分鐘，或是丟進鍋裡煮沸，煮完之後再用肥皂水洗乾淨、晾乾即可，不過，如果已經有一點一點的霉斑，還是丟棄、換新的毛巾。

4. 牙刷

牙刷本身就充滿病菌。根據英國曼徹斯特大學（University of Manchester）的研究顯示，牙刷刷毛含有超過1億個細菌，包括大腸桿菌和葡萄球菌；而美國阿拉巴馬大學（University of Alabama）的研究更指出，牙刷上面可驗出糞便才有的細菌。不難想像，因為牙刷大都放在洗手台上，而洗手台旁往往是馬桶，一沖水，馬桶裡的細菌就飛濺到牙刷上。雖然這些細菌導致生病的機率不高，但聽起來還是覺得噁心。

最好的方式是在刷牙後把拿出浴室，「你不會把碗、杯子放在浴室裡，那為什麼要把一樣會放入口中的牙刷放在裡面呢？」美國老道明大學（Old Dominion University）牙齒衛生研究所助理教授馬康（Gayle McCombs）說。

（牙刷如果要放浴室，應該要選能完全滴水瀝乾或懸掛式的牙刷架。圖片來源：pixabay）

如果實在不習慣拿出浴室，至少要做到下列6點，以保持牙刷乾淨：

●每次用完都用清水沖乾淨

●放入漱口杯前，用力甩乾。

●選擇可以能完全滴水瀝乾或懸掛式的牙刷架

●應直立而非躺平放置

●家人間的牙刷應該分開放、不要擠在一起，因為相互碰觸會加快細菌增長。

●不要在沖馬桶時刷牙，或改上蓋子再沖馬桶。

5. 刮鬍刀、除毛刀

手動刮鬍刀或除毛刀，用完後會直接放在浴室的架上，雖然刀刃通常是不鏽鋼製成，浴室的溼氣還是有可能讓刀片生鏽、滋生細菌。加上，使用過程中刀刃會直接接觸肌膚，會連帶把細菌帶到皮膚上；如果刀片本身鋒利度不佳，在刮鬍過程中可能造成傷口，會增加感染風險。

喬治華盛頓大學（George Washington University）臨床助理教授坦茲（Elizabeth Tanzi）建議，這類刀片使用3～4次，或最多兩週就應該更換。

（刮鬍刀、除毛刀的刀片可能因潮濕而生鏽，最好常常更換圖片來源：pixabay）

6. 保養品、化妝品

護膚乳液、粉餅等等，放在浴室裡，梳洗之後就能使用很方便，然而這樣做會縮短產品壽命。美國皮膚科醫師馬托（Anjali Mahto）指出，洗澡時高溫的溼氣會讓細菌孳生，雖然這些護膚產品都是瓶裝或有蓋子，但濕氣仍可能跑進去而變質。這些產品如果變質了，使用後可能會長痘痘或過敏。潮溼的浴室也會使香水老化、失去香味。

如果要存放，就不要放在水槽上的架子，而是放在有抽屜或門的櫃子，而最好的方式還是放在房間，梳洗完再到房間使用。如果產品出現異味、變黃或碎裂成塊狀，就應該更換。

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(中時電子報)