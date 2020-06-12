市府環保局在浸水掩埋場內設置全國首座高效廚餘處理廠，每日能處理12公噸家戶廚餘，今年5月起正式運轉。環保署長張子敬12日前往視察，市長林智堅陪同了解各項廚餘設備、作業流程，還使用高效廚餘產出的有機介質體驗種菜。該座廚餘處理廠處理速度在24小時內可完成，投入廚餘的隔日即可產生有機介質。

環保局長江盛任在簡報中表示，為有效阻絕廚餘養豬所帶來的非洲豬瘟防疫漏洞，新竹市超前部署降低疫病傳染途徑、並兼顧處理廚餘問題，在浸水掩埋場內舊有的廚餘廠改建廚餘廠，以科技化高效微生物來處理家戶廚餘。

該廚餘廠房面積約413平方公尺，今年2月26日建置完成、4月17日起試運轉、5月1日起正式運轉。江盛任指出，目前每日廚餘處理量最高達12公噸，每月產出有機介質約48公噸。處理後的有機質資材，經過適當的調配，能更有效應用在土壤改良上。

一般廚餘處理約需1至2個月，環保局指出，經過這些機器，處理後就可直接當作培養土使用，處理速度非常快，廠區地板使用特殊材質防治異味，同時提供處理後的廚餘給鄰里社區種菜，是循環經濟的最佳示範。

(中時 )