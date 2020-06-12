新竹市政府連續4年推「小塹有約小旅行」，是由專人帶團深入巷弄的城市小旅行，探索竹市生活文化底蘊。市長林智堅12日化身「小智導覽團」旅遊團長，帶領民眾穿梭石坊街巷弄，介紹在地故事美食。今年推出親子、旅人、文青、媽媽4條全年齡路線，要讓大家深度遊新竹，是疫情解禁後第一波城市觀光團。

今年度「小塹有約」在舊城區的4條路線，遊程平均時間長度約為2小時。親子線可趁著暑假帶孩子一同認識這座城市，旅人線則飽覽新竹舊城歷史印記與時代痕跡，文青線要把百年新竹公園與動物園一次逛遍，媽媽線主打市場買透透料理在地好滋味。4種特色路線穿梭竹市巷弄街道，每一條路線都有專屬體驗。

林智堅介紹，每一條路線都有專屬的獨特體驗活動，像是親子線可在兒童街區遊戲與手作驅蚊包，旅人線可品嘗在地冰棒與體驗搗摃丸，文青線能把DIY手作玻璃帶回家，媽媽線則帶大家親征在地市場血拚與學炒米粉。路線不只呈現在地特色，更要讓民眾能夠規畫專屬遊程，在每個街區巷弄中找到自己與新竹的連結。

此次防疫新生活啟動就是要讓大家「好玩、好買、好浪漫」，林智堅指出，7月份加碼6000份500元的「好玩券」，只要入住與市府合作的旅宿便可獲得，能於近百家美食、伴手禮、文創等店家消費。市府更與超過40多家飯店、商家及餐飲合作，使用3倍券即可享有更多專屬的8折優惠，溫馨小旅行最適合帶著家人伴侶來浪漫一下。

(中時 )