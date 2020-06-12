世盟中華民國總會今舉辦「世盟歐洲區域組織視訊論壇」，世盟歐洲國家分會長及專家學者與會。（視訊截圖）

世界自由民主聯盟中華民國總會今舉辦「世盟歐洲區域組織視訊論壇」，邀集世盟歐洲國家分會長及專家學者，就「新冠肺炎疫情對自由、民主、人權的衝擊」進行視訊會議。德國國會議員、世盟歐洲區域組織主席、德國分會長費雪表示，德國政府防疫新生活規範伴隨更少的行動自由、更多政府介入。社會分歧越來越多，直接造成對自由、民主與人權的傷害，需要大家審慎思維並圖謀改進之道。

出席視訊會議的有德國國會議員、世盟歐洲區域組織主席、德國分會長費雪，英國上議院副議長、世盟英國分會長羅根，愛爾蘭國會參議員威爾森，保加利亞前外長米托夫，馬爾他騎士團駐諾魯大使杜允士以及義大利羅馬大學教授皮烈吉。

費雪表示，德國目前約有近20萬人確診，9千人死亡，疫情算世界排名第9，但醫療維護系統良好，並無預期中的超載負荷或更形惡化。德國聯邦政府曾在3月間獲國會立法授權進行緊急措施，限制人民行動與集會自由，所有文化、宗教活動停止。5月國會又通過立法，授權聯邦政府得免立法機關同意，可自行改變授權法條文內容，權力無形擴充。除經濟問題叢生外，社會分歧更多，直接造成對自由、民主與人權的衝突與傷害，需要大家審慎思維並圖謀改進之道。

羅根開頭就說，英國疫情世界排名第4，確診病人超過29萬多人，死亡超國4萬多人，新冠肺炎疫情對自由、民主與人權的衝擊實在太大，從未看過它對人民日常生活的限制是如此之多，令人驚訝。據他所知，威爾斯地區六月底，蘇格蘭與北愛爾蘭地區直到八月學校才可重新開學。為了自己的健康，為了保護家人、親朋好友及英國全體同胞的福祉，政府種種對人民的限制無法避免，這是必須付出的代價。

羅根還說，關於最近中共軍機繞台，侵犯台灣領空遭受驅逐，以及通過香港版國安法等事，他表達不滿之意，也支持世界各自由民主國家對北京持續的敵對態度表達反對意見。他更希望藉此論壇將中共對自由、民主與人權的邪惡詮釋訊息傳揚全世界。

威爾森則稱，感謝「愛爾蘭台灣協會」及「愛爾蘭島台灣商會」六月初集資捐贈防疫物資給愛爾蘭北部卡凡郡三所護理之家。這些物資包括：額溫槍15支、防護衣150件、護目鏡300副、醫療手套3000雙及醫療口罩1500個。他說，台灣在全球防疫表現優異，成為模範典型，非常值得愛爾蘭學習，也希望愛爾蘭與台灣未來在醫療衛生方面加強交流與合作。

威爾森強調，民主不只是投票、計票等民主過程而已，還包括可公開審查，可問責，可自由供人查看等特性。民主尚未走到盡頭，仍持續進行並在演進中。對現行民主感到自我滿足是不切實際的想法。從社群媒體盛行中發現，假消息或錯誤報導導致人民對政府的信任受到破壞，造成傷害與恐慌。結果政府過度反應導致要去禁止人民合法的辯論與建言。將來危機過後需要好好檢討改進。

(中時 )