經濟部中小企業處周五完成「振興經濟刺激消費優惠措施計畫」審議，其中信用卡業者推出綁定三倍券後消費，新戶首刷回饋1,000元。總計電子支付與信用卡公司等49家參與，相關內容近日內就會上網公告。

經濟部官員說，審查並沒有太嚴格，因為振興的初衷就是希望業者提出優惠讓民眾願意去消費，而這波公布之後，若業者有更優惠的措施，也歡迎來更新內容。

官員透露，有銀行業者推出三倍券首刷活動，希望吸引民眾來辦新的信用卡，只要在指定地點刷卡，首刷立刻回饋1000元，若再加上業者本身的加碼方案，加碼總幅度上看40％。

經濟部說，目前已經有一家電子支付及一家銀行率先公布配合三倍券的優惠方案，其中台灣pay宣布只要綁定消費滿3,000元，將加碼回饋300元，新戶還有首刷禮100元，加上在店家消費最高8折回饋600元，合計最高回饋1,000元。

(工商 )