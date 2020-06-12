許崑源追思會 遺孀林絲娛特地感謝韓國瑜及前團隊

韓國瑜眼眶泛紅，不忘安慰許崑源家屬。（袁庭堯攝）

許崑源的祈福追思晚會現場氣氛哀傷凝重，許崑源遺孀林絲娛及家人均出席。（袁庭堯攝）

追思晚會湧入大批民眾，手持白玫瑰致意。（袁庭堯攝）

韓國瑜（中）低調，婉拒在追思晚會上發言。（袁庭堯攝）

觀看許崑源生前回顧短片時，韓國瑜面色凝重。（袁庭堯攝）

前高雄市長韓國瑜結束一天行程之後，12日晚間與國民黨主席江啟臣及同黨議員參加議長許崑源的祈福追思晚會，現場氣氛哀傷。許崑源遺孀林絲娛由家人攙扶，致詞時特地感謝韓國瑜及前市府團隊一年半來替高雄的付出。

晚會現場聚集大批致意民眾，眾人手持白玫瑰，靜靜席地而坐。主持人市議員陳若翠、邱于軒一度情緒潰堤、泣不成聲，帶領現場民眾回顧許崑源生前影像，也播放許崑源生前、競選時的談話影片，內容提及關心里民託付、政策推動、高雄未來發展等事。

隨後，現場眾人一同默哀三分鐘。民眾也用便利貼寫下對許崑源的感念，共同張貼在紀念牆上。最後眾人點燃手中的小蠟燭，排出「源」字悼念許崑源。

許崑源遺孀林絲娛感謝連日來外界湧入的關心，林絲娛由家人陪同攙扶現身，心情相當悲痛，致詞時氣力更是虛弱。但她仍一一唱名，感謝到場的前市府團隊、政治人物、以及所有特地到場致意民眾。林絲娛更說，要代替許崑源感謝韓國瑜，一年半之內做了那麼多的事情。

追思會後，大批民眾也湧入許崑源的靈堂拈香致意。

(中時 )