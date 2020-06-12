上班太無聊提告公司！法國一名男子，因為覺得工作內容單調乏味，備受折磨並感到沮喪，陷入憂鬱狀態的男子，決定向公司提告，法院認定男子被「太輕鬆、太乏味」的工作悶壞，判決公司必須賠償男子5萬歐元（約台幣168萬元）。

居住在法國巴黎的48歲男子德納赫（Frédéric Desnard）在香水公司上班，2015年之前擔任經理職位，由於失去一位重要客戶後遭到降職，開始做一些既瑣碎又輕鬆的工作，像是測試CEO的電腦、或在老闆家中招待客戶，德納赫表示，4年無聊的工作讓他備受折磨、感到羞愧，精神與健康開始惡化，最後被迫辭職。

德納赫形容這些工作讓他感覺「緩慢墜入地獄」，逐漸陷入憂鬱狀態，不得不請半年長假，「過度無聊」持續4年，德納赫選擇告上公司，要求55萬歐元的的精神賠償。

法院認為長期從事無聊且乏味的工作，對德納赫健康造成損害，與過勞情況相似，且德納赫精神、健康狀況，與工作變化存在明確關係，最後判決香水公司必須賠償5萬歐元。

(中時電子報)