香港知名女演員鄧麗欣和棒棒堂男孩出身的王子邱勝翊交往，近期因疫情只能分隔兩地，談起遠距離戀愛；近日遭爆出兩人疑似情變，數個月沒見面又加上520沒有如往常放閃，而鄧麗欣前男友方力申更趁機約她吃飯。

鄧麗欣和邱勝翊在2018年多次被拍到甜蜜出遊，同年7月鄧麗欣受訪時則坦承兩人從4月就在一起，珍惜這段感情所以希望能低調處理；但後來這對姊弟戀越愛越大方，雙方時常在社群平台曬照，出遊也不在意被跟拍。

不過，近期鄧麗欣和邱勝翊因疫情影響，只能談起異地戀，據說已經數個月沒有見面，因此傳出情變的消息；《東網》指出，鄧麗欣和邱勝翊在520沒供開放閃，而她近期又和前男友方力申一起參加慈善活動，還有人表示方力申還趁機約她吃飯。

後來鄧麗欣透過經紀人回應，說一切都是捕風捉影，她和邱勝翊的感情很穩定，不想再對不實報導作回應；而方力申也說，「不是事實，不回應」。

(中時電子報)