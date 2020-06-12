國民黨副秘書長謝龍介及文傳會主委王育敏今以「顯現狼性」、「補選國家隊」，抨擊民進黨和中選會，民進黨發言人顏若芳表示，國民黨開記者會罵別人之前，認真點多做功課，免得自己打臉自己。

顏若芳指出，這次高雄市長補選，從公告日到投票日，共有64天，國民黨嗆說時間太短，批行政不公，但拿馬英九執政時期的幾次立委補選來看，最長的時間是，2009年因吳敦義組閣，南投立委補選公告到投票，相距共71天，最短的時間，2015年的苗栗縣、南投縣和屏東縣的立委補選公告到投票，也不過43天。

顏說，若是按照國民黨的邏輯，馬英九執政的政府是不是補選國家隊呢？國民黨也是顯露狼性呢？奉勸國民黨開記者會罵別人之前，認真點多做功課，免得自己打臉自己。

顏若芳指出，依照《公職人員選舉罷免法》規定，補選必須於三個月內完成，所謂三個月內是指，辦理補選投票最長不超過三個月，而不是最少三個月，很明顯，國民黨想用曲解法律，來掩飾這週三江啟臣主席坦承「國民黨輕忽高雄人才培養」的事實。

顏若芳表示，誠摯提醒國民黨，不要想用「千錯萬錯都是別人的錯」，卻不省思為何長期以來，沒有認真紮根，及輕忽人才培養的問題。

(中時 )