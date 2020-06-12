合作金庫銀行2019年對中小企業放款金額突破新台幣6,600億元大關，達6,678億元，較2018年增加437億元，貢獻度在全體銀行間名列前茅，2019年獲「辦理中小企業放款績優銀行優等銀行」及「電子商務產業融資特別獎」之殊榮。

合庫向來關心與支持中小企業的發展，持續提供中小企業最佳的融資服務，強化中小企業融資能量，協助扶植各區域均衡發展，2019年對花東離島地區中小企業放款成長率成績斐然，經評選為「花東離島地區均衡區域發展特別獎」。

合作金庫銀行為配合政府政策，積極推動5加2新創重點產業，協助企業取得資金以促進新創重點產業發展，2019年12月底新創重點產業放款餘額達4,622億元，市占率第一，服務新創重點產業業者逾1萬戶，獲「辦理新創重點產業放款績優銀行優等銀行」、「綠能科技產業特別獎」、「生技醫藥產業特別獎」及「新農業產業特別獎」之佳績，未來仍將加強拓展5加2新創重點產業及深耕在地工業區客戶。 另外，合作金庫銀行積極配合政府政策推動新南向政策國家授信，2019年12月底推動新南向政策國家授信餘額達843億元，首次榮獲「辦理新南向政策目標國家授信優等銀行」，未來將配合政府政策持續推動。

為響應政府振興經濟方案，並擴大銀行授信規模，將於今年7月至9月全國走透透，於北、中、南等地舉辦7場「全國企業巡迴講座」，演講專題：美中貿易爭端及疫情影響 臺灣產業之契機與挑戰，並邀請到財信傳媒集團董事長謝金河、中華經濟研究院副院長王健全及臺灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德擔任各場的講師，剖析當前經濟情勢的發展及因應之道，以落實力挺政府政策，協助企業取得營運資金，再創臺灣經濟榮景，各場次分別為7/21宜蘭、7/28台南、8/6新竹、8/12高雄、8/18彰化、8/26台中及9/4台北，預計於6月下旬開放網路報名。

合作金庫銀行為善盡社會責任，營造友善金融消費環境，熱心積極參與金管會「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，由銀行專業金融講師，深入地區中、小學宣導金融基礎知識，2019年共計宣導達23場，使金融知識有效落實於社會基層，2019年榮獲「熱心參與走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」之表揚。

展望今年，合作金庫銀行董事長雷仲達表示，未來仍將積極參與「走入校園與社區金融知識宣導活動」，並持續配合金管會之政策，力挺中小企業、新南向政策國家及新創業者提供發展所需資金，協助台灣中小企業及新創重點產業發展，提升產業競爭力，持續支持政府推動「5加2新創重點產業」，深入台灣基層金融，深耕服務在地客戶，有效拓展工業區客源，擴大授信規模，期許中小企業放款再創佳績。

(工商 )