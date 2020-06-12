烏克蘭第一夫人 美魔女歐蓮娜確診新冠肺炎 20:312020/06/12 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭總統澤倫斯基的夫人歐蓮娜(左)，今天在臉書宣布確診新冠肺炎。圖為澤倫斯基夫婦去年10月訪問日本的檔案照。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭總統澤倫斯基的夫人歐蓮娜（Olena）今天在個人的臉書網頁證實，自己的新冠肺炎檢測呈陽性。不過，澤倫斯基以及他們的2名子女都是陰性。 歐蓮娜寫道，這消息出乎她意料，「尤其我和家人都持續遵守防疫守則，戴口罩，手套，盡量避免接觸。」歐蓮娜指出，她情況良好，沒有入院，但目前正在隔離。 到12日為止，烏克蘭新冠肺炎確診為2萬9753例，其中有870人死亡。 (中時 ) #歐蓮娜 #澤倫斯基 #烏克蘭 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 49歲林美貞一早曬「嚇人」照 網全看傻了 22:302020/06/10 娛樂 NBA》爵士主帥：戈貝爾與米契爾和好了 10:142020/06/12 體育 國際熱門新聞 不認同示威就造反？美媒嘆：文革已來到美國了 - 國際 蔡英文將與蓬佩奧同場演說 外媒點出意外下場 - 國際 美陸角力殺入G7 歐洲國家怕落入「反中陷阱」 - 國際 泰國放寬旅遊限制允許這些國家人入境無須隔離但不包括台灣 - 國際 川普若輸了大選死不走 拜登說軍隊會送他走人 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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