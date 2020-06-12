烏克蘭總統澤倫斯基的夫人歐蓮娜（Olena）今天在個人的臉書網頁證實，自己的新冠肺炎檢測呈陽性。不過，澤倫斯基以及他們的2名子女都是陰性。

歐蓮娜寫道，這消息出乎她意料，「尤其我和家人都持續遵守防疫守則，戴口罩，手套，盡量避免接觸。」歐蓮娜指出，她情況良好，沒有入院，但目前正在隔離。

到12日為止，烏克蘭新冠肺炎確診為2萬9753例，其中有870人死亡。

(中時 )