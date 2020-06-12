近日，黑龍江鶴崗多名居民家中失竊，其中一戶並未丟貴重物品，但窗戶上被小偷用口紅寫下「真窮」，令屋主氣到跳腳，而小偷還在另一住戶家做飯。經查，男子宮某為多起盜竊案嫌疑人，已被警方刑拘。

黑龍江鶴崗綏濱縣公安局刑警大隊近日接到群眾報案，報案人稱，他家進了賊，雖然沒丟什麼東西，不過這個小偷的行為讓他非常生氣。警方表示，犯罪嫌疑人進入室內後，發現沒有什麼價值的東西，對房主心生怨恨，竟然拿了女主人的口紅，隨手在窗戶上寫了兩個字：「真窮」。

這起案件發生後，警方在三天之內陸續接到四起報案，均為入室竊盜案件。警方分析，這幾起案件很有可能是同一人所為。

警方表示，除了從現場偷走一些金銀首飾和硬幣之外，小偷還在某個被害人家裡做了一頓飯，使用被害人的廚房做了一碗麵條，並且吃完之後才離開現場。被害屋主回家之後發現，房子裡面的錢全都沒了，金子也被偷了，價值4000多元人民幣，甚至把餅乾、火腿腸全都拿走了。

經過大量的分析排查，警方在一家小旅店內將犯罪嫌疑人宮某抓獲。在宮某的行李物品中發現大量硬幣及金銀首飾。目前，宮某再次因為涉嫌竊盜已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理當中。

(中時 )