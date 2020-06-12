(21:41更新)富邦悍將對上統一獅之戰，也是富邦總教練洪一中尋求第900勝之戰，悍將派出本季對統一獅3連勝的江國豪先發，不過卻慘遭狙擊打擊信心，先發3局挨3轟提前退場，而統一獅靠陳鏞基、蘇智傑、潘武雄全壘打搶分，5局結束統一獅以9比4領先。

富邦悍將有不錯開局，首局胡金龍、林哲瑄連續安打，隨後靠獅隊先發投手費爾本暴投攻下首分。2局上半持續進攻，一、二壘以人的情況下，胡金龍、高孝儀連續安打再添3分，悍將以4比0領先。

江國豪首局相當穩健，讓統一獅打者三上三下，不過2局下半開始不穩，一開局陳鏞基、蘇智傑「背靠背全壘打」追回2分，隨後右投出保送，統一獅趁著江國豪不穩，陳重羽、陳重廷兄弟連續敲安，並靠陳傑憲的高飛犧牲打攻回追平分。

第3局統一獅陳鏞基、蘇智傑安打上壘，潘武雄大棒一揮，敲出超前3分。江國豪主投3局就退場，悍將派出楊彬上場中繼，不過陳鏞基首感火燙，敲出帶有2分打點二壘打，將比分拉開到9比4大幅領先。

統一獅洋投費爾本倒吃甘蔗，僅前2局出現失分，投滿6局被敲7支安打失4分退場，送出6次三振，接著傅于剛、鄭鈞仁、江承峰接連封鎖悍將打線，最後統一獅以10比4拿下勝利，費爾本拿下本季第2勝，讓悍將吞下3連敗、統一獅3連勝，洪一中執教900勝還要再等等。

陳鏞基單場3安打、攻下3分打點，獲選為單場MVP，他賽後說，「教練賦予我第四棒的任務，但我不把自己當第四棒，想辦法上壘，就這麼簡單。」

(中時 )