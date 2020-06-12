台中市議會教育小組，偕同教育局長楊振昇、新聞局長黃國瑋、文化局長張大春、運動局長李昱叡等，12日參訪大里永隆國小，了解該校所需，並作為問政、施政參考，永隆國小三胞胎劉以樂、劉以柔、劉以寛，以六手聯彈，歡迎教育小組，令人驚艷。

歡迎儀式，由三胞胎劉以樂、劉以柔、劉以寛，六手聯彈及四年級爵士鼓手陳東蔚，配合五年級合唱團鄭允睿、張宜蓁、林畹琇、張緹斯聯合演出，第一首是改編自歌曲《手印》內容為感謝中央疫情指揮中心及全國防役人員這段時間的努力，第二首《Mamma mia》則展現青春活力動感，精彩的表演獲得小組高度肯定。

中市議會教育小組召集人林碧秀議員指出，在少子化愈來愈嚴重下，永隆國小卻是年年新生入學總量管制，這代表學校受到家長高度支持與肯定，今日來到永隆國小，看到之前幫忙爭取的校舍美輪美奐外，還頗具創意，如參加台中市或全國性美術比賽得獎作品設置於人行道牆面的『永隆藝起來』繪畫作品展示區及小朋友們精彩的演出，讓大家驚艷，難怪家長想盡辦法要把孩子送到永隆國小就讀。

教育局長楊振昇指出，教育局肯定學校的努力與用心，此行除瞭解校務運作外，若有需要協助的地方，教育局也會儘可能給予協助。家長會長林和昌表示，永志校長一級棒，議員一直以來也很挺教育，因為教育是最好的投資，身為家長，希望大家繼續關心永隆國小。

校長張永志說，來永隆國小任職才一年多的時間，感受到在地民意代表、教育局、家長會、志工隊、社區、教育團隊濃濃的凝聚力，大家一起呵護這所位於永隆里的小學，希望讓所有的孩子成為未來的國家棟樑。

(中時 )