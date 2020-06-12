受新冠肺炎疫情衝擊，台灣世界展望會扶助弱勢家庭生計亦受影響，亞蔬–世界蔬菜中心響應世界展望會「疫起總動員、守護兒童健康」活動，12日捐贈400份蔬菜種子組合包，讓台南地區弱勢家庭栽種，補充他們所需的食物營養。

2009年莫拉克風災後，亞蔬首次與台灣世界展望會合作，贈送蔬菜種子組合包給受災戶、偏鄉弱勢家庭，受贈家庭在自家空地或是以盆栽種植，效果良好，不但節省家計支出，又可以吃到多樣營養的蔬菜。

今年受疫情影響，許多受扶助家庭經濟陷入困境，亞蔬再度與展望會合作，送出400份蔬菜種子組合包，亞蔬種原組組長方佐威博士（Maarten van Zonneveld）表示，「我們檢查了種原庫，挑選6種可快速生長的作物進行發芽試驗，確保種子的有效發芽率。」

亞蔬所贈種子組合包都是經過行政院農委會動植物防疫檢疫局檢驗，並獲得植物檢疫證書，才能將種子送出。種子包內有黃秋葵、長蒴黃麻（又稱黃麻葉或麻薏）、綠豆、空心菜、莧菜及落葵（俗稱皇宮菜）等6種可快速生長、營養價值高的傳統蔬菜種子，經費由外交部提供。

亞蔬主任沃培睿博士表示，亞蔬在4月初針對新冠肺炎設置工作小組，採取積極因應對策，以期降低人們在獲得食物過程中遭遇的困難度，研究疫情大流行對糧食系統的影響。當遇到像新冠肺炎這類突如其來全球大流行時，家庭菜園可以提供相當的抵禦能力來對抗衝擊。

亞蔬贈送的組合包內附作物特性、栽培管理、營養成分及簡易烹調說明，除了幫助弱勢家庭獲得充分營養，並能學習栽種方法，藉此合作也達到亞蔬緩解營養失衡及貧窮的問題。

(中時 )