敏感時期！解放軍數千大軍、數百件裝備，向西北高原秘密地點集結，印軍慌不慌？

大陸官媒《央視新聞》罕見地連續多日報導解放軍向西北地區運送部隊的消息，包括以大型現代運輸工具進行整建制兵力投送場面。其中有數百大型裝備在幾小時內運美7千多空降部隊官兵到達西北高原，還有以鐵路運送整個合成旅及所屬99坦克和重型步兵戰車至海拔4200米的昆侖山腹地。演練針對的是最近屢生磨擦的中印邊境，對印方集中展現共軍現代化部隊快速機動能力與遠端投送能量。

據《央視新聞》分析，隸屬空軍的空降兵以幾小時的時間完成數千公里跨區投送，展示的是快速反應部隊的戰略投送能力。但是，投送的裝備畢竟是輕型的，空降兵從本質上來看更適合在敵後空降作戰。此次重裝集團軍的千里機動代表的是陸軍戰力，合成旅是陸軍合成化改造的成果，同樣是快速反應部隊。一個陸軍合成旅裝備的99A坦克就有112輛之多，還有大量04A式重裝步兵戰車、自行火炮和野戰防空裝備。

解放軍76集團軍合成旅的99A型坦克以火車快速運送至定點，再以拖車轉運至目的地。（圖／央視）

解放軍用來運送99A型坦克的軍用拖車展現大型裝備機動能力。（圖／中國軍網）

報導說，空降兵機動可以動用民航客機，而陸軍主力部隊的機動主要靠鐵路和公路機動。目前解放軍陸軍主戰裝備可以先用鐵路把裝備送到目的地區域，然後再用拖車進行公路機動，最後在作戰區域完成集結。第76集團軍某合成旅這次從西北戈壁遠程機動到海拔4500米雪域高原，同樣跨越數千公里的路程，氣溫從攝氏35度降到攝氏零下9度。陸軍機動速度雖然沒那麼快，但是戰鬥力要強過空降兵許多倍，攜帶的武器彈藥也更為充分。

運送重型裝備的專列，考驗國內防衛部隊調動重裝部隊的能力，尤其是對偏遠的西部地區。（圖／央視）

《央視》指出，和平時期不可能把大量主力作戰部隊放到邊境線，而軍隊戰略機動能力就成了戰力的主要體現。這兩場大規模跨區機動證明解放軍完全有能力應對任何對手的挑釁，空軍空降兵何以在局勢惡化之後幾個小時到達前線，而陸軍重裝集團軍的主力部隊也會在很短時間到來。兩場演練跨越了數千公里，意味著在2天內就可以在邊境線部署十幾萬軍隊，這些二線作戰兵力才是決定戰爭勝負的關鍵。

報導說，很多人認為大量裝備戰略運輸機才是國家戰略機動能力的關鍵，但從這兩次演習可以看出這是一個誤區。對於不執行海外作戰任務，而是完成保家衛國任務的軍隊來說，在國內完成跨區機動，完全可以動用民間力量，鐵路、公路、海運和航空運輸業的發展才是基礎。現代戰爭打得是後勤，除了要有完善的國防工業體系外，交通運輸網路同樣至關重要，這兩方面都是中國大陸的強項。

(中時電子報)